Kim Jong-un yeni yıl mesajında 'nükleer silahsızlanmadan sapılabileceği' uyarısı

Kim Jong-un söz konusu açıklamalarını yeni yıl dolayısıyla gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında yaptı.

Kuzey Kore lideri, "Eğer ABD, tüm dünyanın gözü önünde verdiği sözünü tutmaz ve yaptırımlarda ısrar ederse, egemenliğimizi ve çıkarlarımızı korumak için yeni bir yol üzerinde çalışmaktan başka şansımız olmaz" şeklinde konuştu.

Kim Jong-un geçen yıl yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ve Güney Kore ile yıl boyu gelişen diplomatik sürecin ilk adımını atmıştı.

Başlayan nükleer diplomasi sürecinin yıl içindeki en önemli halkası, Haziran ayında Trump ile Kim'in buluşması olmuş ancak bu tarihi zirve sonrası pek az ilerleme kaydedilebildi.

Şubat'ta ikinci bir zirve olabilir mi?

Kim yaptığı konuşmada, nükleer silahsızlanma konusundaki vaatlerini hatırlattı ve bu yolda "sağlam adımlar" atıldığını söyledi.

Kuzey Kore lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile her hangi bir zamanda görüşme yapabileceğini de açıkladı.

Uluslararası gözlemciler, Pyongyang'ın her ne kadar nükleer testleri durdurmuş olsa da, tam ve doğrulanabilir bir silahsızlanma yolunda olduğuna dair çok az ibare olduğu görüşünü paylaşıyor.

ABD Başkanı Trump, Şubat ayı içinde ikinci bir zirve olabileceğini söylese de henüz resmiyet kazanmış bir tarih bulunmuyor.

(BBC)