Kimin düzenlediğini söylemedi! Pentagon Sözcüsü: Karmaşık bir saldırı

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:59 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:59

Günlük basın toplantısında soruları cevaplayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Sudan'da ordunun geçici hükümete el koymasından haberdar olduklarını belirtti.

Kirby, "Bu tür adımlar Sudan halkının demokrasi emellerine terstir, anayasa ilanına ve Cuba Anlaşmasına karşıdır. Orduya, sivillerin öncülük ettiği geçiş sürecinin ve seçimlere gitmek üzere kaydedilen ilerlemenin devam etmesi için gözaltına alınan tüm sivilleri koşulsuz olarak serbest bırakması ve görevlerine dönmesini sağlaması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sözcü, Sudan ordusuna, Sudan halkının barışçıl bir şekilde gösteri düzenlemesine izin vermesi çağrısında da bulunduklarını kaydetti.

ABD'nin bu ülkede herhangi bir askeri varlığının veya askeri işbirliğinin bulunmadığını belirten Kirby, bu tür askeri girişimlerin bölgelerde istikrarsızlığa yol açma riskinden her zaman endişe duyduklarını belirtti.

- El Tanıf üssüne kimin saldırı düzenlediğini söylemedi

Cuma günü ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu El Tanıf askeri üssüne drone ve roketlerle saldırı düzenlendiği hatırlatılarak, bu saldırının arkasından kimin olduğuna yönelik soruya Kirby, "Şu anda bunun ardında kimin olduğunu söyleyecek pozisyonda değilim ancak daha önce Şii milislerden bu tür saldırılar gördük." yanıtını verdi.

Kirby, saldırının karmaşık bir saldırı olduğunu ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını hatırlattı.

- Kosova'daki Afganlar için 365 günlük süre

Kosova'da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Bondsteel Kampı'ndaki Afgan mültecilere yönelik bir soruyu yanıtlayan Kirby, ABD'nin son zamanlarda buraya belirli bir kaynak ayırdığını kaydetti.

Kirby, oradaki Afganların güvenlik taramasından geçirilmesine destek olmak üzere personel takviyesi de yaptıklarını, Kosova ile anlaşmalarına göre Bondsteel'deki Afganları, 365 gün içinde ya ABD'ye veya üçüncü bir ülkeye nakledeceklerini söyledi.

Amerikan topraklarındaki askeri üslerde halen 53 bin 167 Afgan mültecinin bulunduğuna işaret eden Kirby, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı bölgesinde halen 3 binin üzerinde, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığı bölgesinde ise 462 Afgan mültecinin bulunduğunu dile getirdi.