Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yeni mekanizması Mart 2019'da faaliyete geçecek

ABD Başkanı Trump: Kongrenin Kaşıkçı konusunda farklı yöne gitmek isteyebileceğini, ABD’nin güvenliği ön planda olduğu sürece tüm görüşlere açık olduğunu belirttiKimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), öncelikli olarak Suriye'de olmak üzere kimyasal silah kullananların tespitine yönelik kurulacak yeni Atıf Mekanizması Mart 2019'da faaliyete geçecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hollanda'nın Lahey kentinde KSYÖ tarafından düzenlenen 23. Taraf Devletler Yıllık Konferansında, Atıf Mekanizması için genişletilen 2019 yılı bütçesi onaylandı.
 
Bütçenin onaylanması ile örgüte kimyasal silah kullanımının belirlenmesi yetkisi dışında bu yıl haziran ayında verilen "kimyasal silahların kim tarafından kullanıldığının tespiti yetkisi" için Atıf Mekanizması kurulacak.
 
Gelecek yıl martta faaliyete başlayacak olan Atıf Mekanizması, ilk olarak Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının faillerinin tespiti yönünde araştırma yapacak.
 
Hollanda'nın Lahey kentinde haziran ayında KSYÖ tarafından düzenlenen 4. Acil Taraf Devletler Konferansında, İngiltere'nin inisiyatifiyle aralarında Türkiye'nin bulunduğu 31 ülkenin ortak sunduğu KSYÖ'nün yetkisinin genişletilmesini öngören karar tasarısı kabul edilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu

Brezilyalı pilot, Mekke semalarında uçarken Müslüman oldu

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Kandilde camiler doldu taştı

Kandilde camiler doldu taştı

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA