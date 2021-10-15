Kırgızistan, BDT'ye üye ülkelerin devlet sınırlarının acil belirlenmesini istedi

AA 15 Ekim 2021 Cuma 15:42 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 15:42

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen BDT üye ülke devlet başkanları zirvesinde Caparov, konuşmasına topluluğun kuruluşunun 30. yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Caparov, Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki sınır sorunu ile Afganistan'a insani yardımın sağlanması konusunu gündeme getirdi ve 28 Kasım'da düzenlenecek milletvekili seçimine BDT'den gözlemci heyeti göndermesini ve Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletlerdeki (BM) inisiyatiflerine destek istedi.

BDT'nin yıllar içinde uzun yol katettiğini belirten Caparov topluluğun ticaret, ekonomi, kültürel ve insani alanlarda iş birliğini artırmak, yeni zorluklara ve tehditlere karşı koymak, ortak yaklaşımlar geliştirmek için önemli diyalog platformu olarak hizmet etmeye devam ettiğini belirtti.

Caparov, Kırgızistan'ın, BDT'yi daha da güçlendirmeye, uluslararası arenadaki konumunu etkinleştirmeye ve dinamik kalkınmayı sağlamayı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. Bölgesel güvenliğin sağlanması, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için mevcut sorunların münhasıran siyasi ve diplomatik yöntemlerle barışçıl şekilde çözülmesinden yana olduklarını ifade eden Caparov, "BDT üye ülkelerin devlet sınırların karşılıklı güven ve iyi komşuluk ruhu içinde acil belirlenmesini arzuluyoruz." dedi.

Caparov, komşu ülkelerle devlet sınırlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan "BDT'nin Kurulmasına İlişkin 8 Aralık 1991 tarihli Anlaşma ve 21 Aralık 1991 tarihli Alma-Ata Bildirgesi'nin yanı sıra BDT üye Devletlerin Egemenlik, Toprak Bütünlüğü ve Sınırlarının Dokunulmazlığının Gözlenmesine İlişkin 15 Nisan 1994 tarihli Moskova Bildirgesi"ni hatırlattı.

Afganistan'da uluslararası terörizm, aşırıcılık, yasa dışı göç ve sınır ötesi suç gibi istikrarsızlaştırıcı faktörlerin varlığına işaret eden Caparov, bunun yanı sıra ülkenin sosyoekonomik ve gıda krizlerinin daha da ağırlaşması halinde gerçek bir insani felakete sürüklenebileceğini vurguladı.

Caparov, Afganistan'da iç savaş çıkması halinde Orta Asya ve Yakın Doğu ülkelerinde de gerginlik yaratabileceğini, bunun için uluslararası kamuoyunun çok uluslu Afganistan halkına yardım ve destek vermesi gerektiğini kaydetti.