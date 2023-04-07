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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, İmam Serahsi Camisi'nde iftar verdi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek'teki Cumhuriyet Merkez İmam Serahsi Camisi'nde iftar verdi.

AA7 Nisan 2023 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, İmam Serahsi Camisi'nde iftar verdi
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Caparov, İmam Serahsi Camisi'nde toplanan vatandaşlarla saf tutarak akşam namazını kıldı ve ardından iftar yaptı.

Burada cemaate hitap eden Caparov, "Ramazan ayında bu güzel camide vatandaşlarımla bir araya gelerek namaz kıldığım ve orucumu açtığım için çok mutluyum." dedi.

Caparov, ihtiyaç sahibi insanlara yardım yapmanın önemine değindiği konuşmasında, "Allah'tan ramazan ayında tüm dileklerinizi kabul etmesini istiyorum. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Ülkemizde istikrar ve bereket olsun. Allah size güç, kuvvet, zenginlik ve sağlık versin." temennisinde bulundu.

İftar programının ardından vakit namazı ve teravih namazı eda edildi.

  • Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov
  • Sadır Caparov
  • iftar

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