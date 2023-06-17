Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Caparov'un, Abbas ile bir araya gelerek ikili işbirliği ve ortak etkileşimin geliştirilmesi için beklentileri ele aldığı belirtildi.

Caparov, görüşmede, Kırgızistan'ın kardeş Filistin devleti ile dostane ilişkiler geliştirmek ve karşılıklı yarar sağlayan çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek istediğini bildirdi.

Kırgızistan'ın Arap dünyasıyla etkileşimi güçlendirmek için çaba sarf ettiğini aktaran Caparov, uluslararası arenada her zaman Filistin'i desteklediğini kaydetti.

Caparov, Kırgız tarafının, Filistin ile Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı platformlarında işbirliğinin geliştirilmesine özel önem verdiğinin altını çizdi.

Kırgız tarafının ikili ilişkileri geliştirmeye ve iki ülke arasında üst düzey bir siyasi diyaloğu sürdürmeye ilgi gösterdiğini vurgulayan Caparov, "İki ülke halkları, dostluk bağları, dini, tarihi ve manevi değerlerin benzerliği ile birleştiriyor." dedi.

Caparov, ağustos ayında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki'nin Kırgızistan'a resmi ziyaretinin gerçekleşeceğini anımsatarak, Abbas'ı Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunması için davet etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Kırgızistan'ın Filistin için kardeş ve dost bir devlet olduğunu belirterek, misafirperverlik ve sıcak karşılama için şükranlarını dile getirdi.

Abbas, Kırgızistan ve Filistin arasındaki ikili ilişkilerdeki büyük potansiyel göz önüne alındığında ortaklıklarını artırma arzusunun önemini ifade etti.

Kırgızistan'da büyükelçilik açmaya hazır olduklarını anlatan Abbas, Kırgızistan ve Filistin'in dost halklarının yararına tüm ikili işbirliğini ve etkileşimi sürdürmeye ve yeni bir düzeye getirmeye hazır olduğunun altını çizdi.