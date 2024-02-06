Kırgızistan ''Türk halkının birliğini'' unutmadı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye ulaşan Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekibi yöneten Mambetov, AA muhabirine, katıldığı arama kurtarma misyonunun çalışmalarını anlattı.

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta Kırgız arama kurtarma ekibini koordine etmek için görevlendirildiğini belirten Mambetov, "Depremlerin ardından Türk halkının birliği ve diğer ülkelerin yardımlarıyla kurtarma ekipleri hızla harekete geçerek yaraları sarmaya başladı." dedi.

Bölgedeki halkın yaşadıklarına rağmen yardımseverliğine dikkati çeken Mambetov, "Kırgız arama kurtarma ekibine yardım etmeye çalışan, sıcak yemek getiren, yardım elini uzatan Türk kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Mambetov, deprem bölgesinde kaç kişinin evini kaybettiğini, yakınlarını kaybettiğini, kaç kişinin acı çektiğini hala unutamadığını dile getirdi.

Deprem bölgesindeki gelişmeleri almaya devam ettiklerini aktaran Mambetov, depremzedeler için inşa edilen konutların kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

- "DEPREMZEDELER İÇİN 127 GELENEKSEL ÇADIR KURDUK"

Mambetov, "Kahramanmaraş merkezli depremin 6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı saat 04.17'de yaşandığını unutmadım." dedi.

Türkiye'de şiddetli bir depremin meydana geldiğine ilişkin bilginin de paylaşıldığı bir toplantının ardından Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a rapor vermek üzere ayrılan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev'in, "Türk halkına yardım elinizi uzatınız" talimatıyla döndüğünü anlatan Mambetov, arama kurtarma ekibinin bir an önce hazırlanması yönünde talimat aldıklarını söyledi.

Depremin yaşandığı Kahramanmaraş'a toplam 182 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibiyle hava yoluyla ulaştıklarını söyleyen Mambetov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla depremzedeler için geleneksel 127 boz üy (geleneksel çadır) kurduklarını kaydetti.

Mambetov, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 8 kişiyi sağ olarak çıkardığını, 198 cansız bedene ulaştığını ve 13 gün sonra mucizevi olarak Hatay şehrinde enkaz altından bir aileyi de sağ olarak kurtardıklarını vurguladı.

Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev'in deprem bölgesini ziyaret ettiğini anımsatan Mambetov, kendisinin de koordinasyon işlerine katıldığını, bölgede hükümet üyeleriyle bir araya geldiğini ve yaralıları ziyaret ettiğini söyledi.

Mambetov, Kahramanmaraş'ta çalışmalarına katılan genç arama kurtarma üyelerinin gördüklerinden çok etkilendiklerini anlattı.

Ekip arkadaşlarının duygularını paylaşan Mambetov, "25 yaşlarında olan kurtarma ekiplerimiz için kötü bir görüntüydü. Dönüşte genç ekip üyelerinin hayata bakış açıları değişti. Koşullar zordu, hava çok soğuk ve rüzgarlıydı, çocuklarımız gündüz ve gece vardiyası olarak çalıştı." diye konuştu.

- "TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZİN DAHA DA ÜST SEVİYEYE ULAŞTIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Deprem sürecinde Kırgız ve Türk halklarının birbirine kenetlendiğine işaret eden Mambetov, "Türkiye ile ilişkilerimizin daha da üst seviyeye ulaştığını söyleyebilirim." dedi.

Mambetov, arama kurtarma çalışmaları sırasında Türkiye'de yaşayan Kırgızlardan da destek gördüklerinin altını çizdi.

Kırgız arama kurtarma ekibinin ülkelerine dönüşünde Manas Uluslararası Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendiğini anımsatan Mambetov, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev alan kişileri ödüllendirdiğini dile getirdi.