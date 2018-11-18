Kırgızistan'da bölge savcısının cesedi yol kenarında bulundu
Kırgızistan'ın güneybatısındaki Batken Bölge Savcısı Anarbay Mamacakıpov'un yol kenarında ölü bulunduğu bildirildi.
- AA
Kırgızistan Resmi Haber Ajansı'nın (KABAR) haberine göre Batken Bölge Savcısı Anarbay Mamacakıpov'un cesedi, bugün yol kenarında bulundu.
Savcı Mamacakıpov'un en son Batken Belediyesinde çalışan bir kişinin kiraladığı cipte görüldüğü kaydedildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı ve cipte kan izlerine rastlandığı belirtildi.
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