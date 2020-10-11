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Dünya

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan Sadır Caparov'un başbakanlığı ve kabinesi onaylandı

Kırgızistan parlamentosu, 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonucunu kabul etmeyen taraftarlarınca cezaevinden çıkarılan ve 'geçici başbakan' ilan edilen eski Ata Yurt Partisi Milletvekili Sadır Caparov'un başbakanlığını ve kabinesini onayladı.

AA11 Ekim 2020 Pazar 08:13 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 08:13
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Başkent Bişkek'teki Ala-Arça Cumhurbaşkanlığı Konutları'nda toplanan mevcut parlamento üyelerinden 63 üyesi, Caparov'un başbakanlığını ve kabinesini oybirliği ile onaylandı.

Caparov'un başbakanlığı görevinin onaylanması, dört gündür Başbakanlık binasını ablukada tutan destekçileri tarafından konser ve havai fişek gösterisiyle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Caparov'u ve kabinesini onaylamasından sonra görevine başlaması bekleniyor.

Kırgızistan'da Meclis Başkanı ve Başbakan'ın istifasının ardından Başbakanlık binasını kontrol etmeyi sürdüren bazı muhalif parti üyeleri ve gruplar, iktidar kavgasına tutuşmuştu.

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