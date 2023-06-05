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Dünya

Kırgızistan'da darbe girişimi! 100 asker ve diplomat gözaltında

Kırgızistan'da darbe planlayan bir gruba yönelik ülke genelinde operasyonlar başladı. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.

5 Haziran 2023 Pazartesi 13:06 - Güncelleme:
Kırgızistan'da darbe girişimi! 100 asker ve diplomat gözaltında
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Kırgızistan'da hükümete yönelik darbe planlayan bir gruba yönelik ülke genelinde operasyonlar başlatıldı. Ülke basınında yer alan son dakika bilgilerine göre, Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede darbe teşebbüsünde bulundukları tespit edilen şahıslara bugün eş zamanlı operasyonlar başlattı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, darbeye katılması muhtemel olan kişiler gözaltına alındı. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.

Kırgızistan basını, operasyonun görüntülerini paylaşırken ülkede bir grubun Caparov iktidarını devirmek üzere hazırlık yaptığı servis edildi. Kırgızistan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı şahıslar hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

2021'DE DE DARBE GİRİŞİMİ YAŞANMIŞTI

Kırgızistan, sık sık darbe girişimi ve halk hareketlerine sahne oluyor. 2021 yılında, darbe planladığı şüphesiyle Kırgızistan Milletvekili Baktıbek Cetigenov gözaltına alınmıştı. Ayrıca o dönemde Cetigenov ve El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev'in başkent Bişkek'te protestolar için gizli anlaşma yaptığı bildirilmişti. Cetigenov'un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı ortaya çıkarılmış ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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