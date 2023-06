Kırgızistan'da hükümete yönelik darbe planlayan bir gruba yönelik ülke genelinde operasyonlar başlatıldı. Ülke basınında yer alan son dakika bilgilerine göre, Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede darbe teşebbüsünde bulundukları tespit edilen şahıslara bugün eş zamanlı operasyonlar başlattı.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, darbeye katılması muhtemel olan kişiler gözaltına alındı. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.

Kırgızistan basını, operasyonun görüntülerini paylaşırken ülkede bir grubun Caparov iktidarını devirmek üzere hazırlık yaptığı servis edildi. Kırgızistan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı şahıslar hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

BREAKING:



Kyrgyzstan is carrying out arrests against a number people suspected of preparing a coup d'etat pic.twitter.com/ldAYlLAXs6