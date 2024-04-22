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Dünya

Kırgızistan'da darbe hazırlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Kırgızistan'da kitlesel ayaklanma yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptığı şüphesiyle aranan iş adamı İmamidin Taşov'un yakalandığı bildirildi.

AA22 Nisan 2024 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Kırgızistan'da darbe hazırlığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı
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Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırgız-Kazak sınırından ülkeye yasa dışı giriş yapan inşaat şirketi yöneticisi İmamidin Taşov'un düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Taşov'un iktidarı ele geçirmek amacıyla sosyal ağlar üzerinden halkı yanıltmaya çalıştığı ifade edildi.

Güvenlik güçleri, ocak ayında darbe hazırlığında olduğu şüphesiyle bir gruba operasyon düzenlenmişti. Darbe hazırlığının organizasyon faaliyetlerinin Taşov tarafından finanse edildiğine dair bilgiler elde edildiği açıklanmıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Taşov hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

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