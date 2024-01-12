İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2024 Cuma / 2 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,0836
  • EURO
    33,0374
  • ALTIN
    1969.59
  • BIST100
    7895.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kırgızistan'da FETÖ'cü darbe hazırlığı! Operasyon düzenlendi
Dünya

Kırgızistan'da FETÖ'cü darbe hazırlığı! Operasyon düzenlendi

Kırgızistan'da darbe hazırlığı yaptığı belirlenen bir gruba operasyon düzenlendi. Grubun elebaşlarından birinin FETÖ'nün ülkedeki finansörlerinden birisi olan İmamidin Taşov olduğu belirtildi.

AA12 Ocak 2024 Cuma 08:11 - Güncelleme:
Kırgızistan'da FETÖ'cü darbe hazırlığı! Operasyon düzenlendi
ABONE OL

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, halkı ayaklandırarak iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptıkları öne sürülen gruba operasyon gerçekleştirdi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, halk ayaklanması yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yapan gruba operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, halkı ayaklandırmak için hazırlık yaptığı iddia edilen bir kişi ile ABD'deki bazı isimlerden para transferi planladığı öne sürülen bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

"İktidarı zorla ele geçirmeye yönelik hazırlık yaptıkları" iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan İmamidin Taşov ve Tilekmat Kurenov'un gözaltına alınan şüphelileri desteklediği öne sürülen açıklamada, zanlıların Taşov'un iktidarı devirmeye yönelik hazırlık ve organizasyonların finansörü olduğu yönünde ifade verdikleri kaydedildi.

- BİR EVDEKİ ARAMADA GÜLEN'İN KİTABI DİKKATİ ÇEKTİ

Açıklamada, operasyon kapsamında Taşov'un ikamet ettiği evlerde aramalar yapıldığı ve lüks araçlara, para ve ziynet eşyalarına el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Mili Güvenlik Devlet Komitesi, yapılan operasyon ve arama faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Bir fotoğrafta, yatak odasındaki aynanın üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı "Yol Mülahazaları" kitabı dikkati çekti.

Gruba yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

- TAŞOV HAKKINDA ARAMA BÜLTENİ ÇIKARILDI

İmamidin Taşov, Kasım 2023'te mülk sahiplerinin şikayeti üzerine Komite tarafından gözaltına alınmış, aralıkta kefaletle serbest bırakılmıştı.

2021'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Taşov, 9 Ocak gecesi yayımladığı videoda, güvenlik güçleri hakkında çeşitli iddialar dile getirmiş, iktidar için "Sınırı aştınız" ifadesini kullanmıştı.

Komite, Kırgızistan'da inşaat şirketi sahibi olan Taşov hakkında arama kararı çıkarmıştı.

Aranan Tilekmat Kurenov ise yasa dışı gösteri düzenlemek suçlamasıyla gözaltına alınmış, ekim ayında serbest bırakıldıktan sonra ülkeden ayrılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.