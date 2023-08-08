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Dünya

Kırgızistan'da sel: 92 ev zarar gördü

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'nde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen selden 92 köy evinin zarar gördüğü bildirildi.

AA8 Ağustos 2023 Salı 09:34 - Güncelleme:
Kırgızistan'da sel: 92 ev zarar gördü
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Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Issık Göl Bölgesi Tüp İlçesi'ne bağlı Taldı-Suu, Köçü ve Korumdu köylerinde sağanağın sele sebep olduğu belirtildi.

Selin etkili olduğu üç köyde 92 ev ile iç yolların zarar gördüğü ifade edilen açıklamada, sel sonrası 103 personelin 7 araçla bölgede temizlik çalışmalarına katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Celalabad Bölgesi'nde Çon-Sai köyünde de dün yerel saatle 15.30 sıralarında kısa süreli sağanak sonucu meydana gelen su baskınının ardından tahliye ve temizlik çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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