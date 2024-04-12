İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2024 Cuma / 4 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,331
  • EURO
    34,4604
  • ALTIN
    2492.18
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kırgızistan'dan Rusya'ya nota!

Kırgızistan, Rus kolluk kuvvetlerin, ülkesinin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı'nın aile üyelerine yönelik eylemleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına nota verdi.

AA12 Nisan 2024 Cuma 13:40 - Güncelleme:
Kırgızistan'dan Rusya'ya nota!
ABONE OL

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Konsolosluk Dairesinde, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Andrey Buriyev ile görüşüldü.

Görüşmede Kırgız tarafı, Rus kolluk kuvvetleri çalışanlarının, Kırgızistan'ın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı'nın aile üyelerine ilişkin "18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi" hükümlerini ağır şekilde ihlal eden eylemleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Kırgız Cumhuriyeti'nin diplomatik misyonunun akredite çalışanlarına karşı Rusya Federasyonu kolluk kuvvetlerince yapılan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu, titiz bir soruşturma yapılması ve faillerin mümkün olan en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği aktarıldı.

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Buriyev de hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getirerek Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının, Kırgız tarafından alınan nota doğrultusunda konunun araştırıldığı ve sonuçların Kırgız tarafına bildirileceğini belirtti.

- RUS KOLLUK KUVVETLERİNİN, KIRGIZİSTAN DİPLOMATININ AİLE ÜYELERİNE YÖNELİK EYLEMLERİ

Kırgız basınındaki haberlere göre, Rusya'da kolluk kuvvetlerince yapılan ikamet denetim ve kontrolleri sonucunda, Kırgızistan'ın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı'nın evine girildiği, gerekli belgeler ibraz edilmesine rağmen Müsteşar'ın eşinin darbedildiği ve çocuklarının psikolojik şiddet gördüğü ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.