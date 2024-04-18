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Dünya

Kırgızistan'dan TikTok kararı

Kırgızistan'da, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a erişim kısıtlandı.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 09:26 - Güncelleme:
Kırgızistan'dan TikTok kararı
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Ülkede kullanıcılar, sosyal medya platformu TikTok uygulamasına bugün itibarıyla Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden erişim sağlayamadı.

Cep telefonlarındaki Apple ve Google Play Store uygulamalarından yüklenen TikTok sürümü ise çalışmaya devam ediyor.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, çocukları ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgilerden korumak için ülkede TikTok'u yasaklama kararını Ağustos 2023'te almıştı.

Bakanlık, kararın uygulanması için aynı gün Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurmuştu.

Dijital Kalkınma Bakanlığı, dün, internet servis sağlayıcılarına TikTok'a erişimi kısıtlamak için yazı göndermişti.

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