Kırım’da terör muamması
Kırım’ın Kerç kentinde bir teknik okulda EYP’li saldırı gerçekleşti. Yetkililerden gelen açıklamalar, katliamın terör kaynaklı olup olmadığını aydınlatamadı.
Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’ın liman kenti Kerç’te bulunan bir teknik okula el yapımı patlayıcı (EYP) ile saldırı düzenlendi. Olayda 19 kişinin öldüğü, 47 kişinin de yaralandığı bildirilirken, saldırıya ilişkin yapılan resmi açıklamalar kafa karışıklığına yol açtı. Rusya Soruşturma Komitesi, sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada gaz sıkışmasının felakete yol açtığını aktarırken, sonrasında ise patlamanın bir bombadan kaynaklandığını duyurdu. Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko, “Terör eylemi olarak açılan soruşturma, cinayet soruşturmasına dönüştürüldü” derken, RT’ye konuşan görgü tanıkları patlama sırasında binanın etrafında koşuşan maskeli ve silahlı adamların öğrencileri öldürdüğünü dile getirdi.
TEK BAŞINA MIYDI?
Kırım’ın Rusya destekli lideri Sergey Aksyonov ise, saldırının sorumlusunun okulun 18 yaşındaki öğrenci Vladislav Rosilyakov olduğunu söyledi. Rossiya 24’e bilgi veren Aksenov, “Saldırgan kendini vurdu. Katilin cesedi ikinci kattaki kütüphanede bulundu. Tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Facianın ardından 3 günlük yas ilan edildi.
Putin’den soruşturma emri
Kırım’da meydana gelen facianın ardından yaşanan kafa karışıklığına Moskova müdahale etti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Başkanı Putin’in talimatıyla olayın her yönüyle değerlendirildiğini söyledi. Soruşturmacıların terör saldırısını da göz önünde bulundurduklarını belirten Peskov, saldırı nedeniyle Putin’in Mısır’ın darbeci lideri Sisi ile planlanan görüşmesi iptal edildiğini duyurdu.
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