Kirli ağ... Sıkışan Hafter'e Türk İHA'larına karşı kullanması için İsrail'den füze

star.com.tr 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:31 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 14:31

Petrol zengini Libya'da 2011 yılından beri süren iç savaştan faydalanmak isteyen savaş baronları gizli ittifaklar, silah anlaşmaları ile ülkeyi jeopolitik kavga merkezlerinden biri haline geldi. Son gelinen süreçte Türkiye savaşın sona ermesi için, Birlemiş Milletler'in de meşru hükümet olarak kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek verirken, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan hatta Rusya gibi ülkeler, darbeci Geneleral Hafter'e silah ve militan yardımı yaparak bölgedeki savaşın bitmesine mani oluyor.



Ancak son gelen haberlere göre, İsrail'in de bu kirli ittifaka silah satarak destek verdiği iddia edildi.

Al Arabiya English'in haberine göre Hafter, BAE ve Mısır aracılığıyla, Türkiye'nin UMH'ye sağladığı hava gücüne karşı kullanılmak üzere İsrail'den füze sistemleri aldı.

Kaynaklar, hava savunma sisteminin özellikleri hakkında, 'İsrail'in ürettiği ileri bir sistem' dışında herhangi bir ayrıntı vermedi.

MISIR'A NAKLEDİLDİLER

İddiaya göre füze sistemleri zaten Mısır'a nakledildi. Buradaki militanlara eğitim verildikten sonra, sistemin Libya'ya gönderileceği bildirildi.

İsrail ile BAE arasında resmi diplomatik ilişkiler olmamasına rağmen, silah anlaşmasının yapıldığı söyleniyor.

Öte yandan İsrail, BAE ya da Mısır kaynaklarından Al Arabiya'nın haberine ilişkin herhangi bir yorum yapılmadı.

HAFTER SIKIŞTIRAN TÜRK İHA'LARI

BM tarafından tanınan Libya UMH güçlerinin başlattığı Öfke Volkanı Operasyonu'nda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milisler ciddi kayıplar veriyor.

Barışa yanaşmayan Hafter'zor durumda bırak en önemli güç ise Türk yapımı İHA'lar...

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