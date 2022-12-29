Kıtanın tercihi açık ara Türkiye! İşbirliği yapmak istiyorlar

Osmanlı Devletinin 32'nci padişahı Abdülaziz döneminde Müslümanlar arasındaki ihtilafları çözmek ve İslami ilimleri öğretmek için Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na gönderilen Ebubekir Efendi'nin torunu Hişam Nimetullah Efendi, AA muhabirine, Güney Afrika halkının ten rengi ve Müslüman olmaları nedeniyle maruz kaldıkları ırkçılığı ve sömürüyü anlattı.

Hişam Nimetullah Efendi, Amerikalı ve Avrupalıların, Müslümanları ve Afrikalıları hiçbir zaman sevmediğini hatta bu nefreti fırsat buldukça gösterdiklerini dile getirdi.

Afrika'daki Müslümanların baskı, zulüm ve apartheid rejimlerine karşı büyük bir direnç gösterdiğini söyleyen Hişam Nimetullah Efendi, "Afrikalı Müslümanlar, tarih boyunca ırkçı ve İslam karşıtı yaklaşımlara karşı mücadele etti. Güney Afrika'da Osmanlı'nın bir bireyi olarak gelen dedem Ebubekir Efendi ve ailesi de bu mücadelenin içinde yer aldı. Akıl almaz işkencelere katlanmak zorunda kaldı, çoğu başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı, kalanlar ise direnmeye devam etti." diye konuştu.

Hişam Nimetullah Efendi, Amerikalıların Afrikalılara karşı tarihten gelen ikiyüzlü politikasını halen Afrika'da sürdürmeye devam ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Afrika halkı yüzyıllarca kendisini sömüren, acılar çektiren Amerikalıları unutmuş değil. Belki güçleri bazı şeyleri değiştirmeye yetmiyor ama hafızaları halen dipdiri ve kendilerine yapılanları hiç unutmuyorlar. Afrika toprakları ve kaynakları bu sömürgeciler tarafından halen kullanılıyor. Sömürü süreci tamamlanmadığı gibi bu kıtada kalmak için yeni yöntem arayışları bile gerçekleştiriyorlar. Şu anda Afrikalılara karşı hoşgörülü davranmalarının sebebi de bundan kaynaklanıyor."

Hişam Nimetullah Efendi, ABD'nin yanı sıra Rusya ve Çin'in de Afrika kıtasında büyük bir yarış içine girdiğini belirterek, bölge halklarının her geçen gün biraz daha fakirleştiğini söyledi.

Nimetullah Efendi, "Yolsuzluklar nedeniyle insanlar fakirleşti. Bu yüzden acı çekiyorlar. Çin, ABD, Rusya, Hindistan ve Uluslararası Para Fonu'nun ülkeye gelmesine engel olamıyorlar. Birçok Afrika ülkesinin demir yolları dahil tüm altyapılarını Çin yapıyor, daha doğrusu onlara yaptırılıyor. Çin'in nüfuzu Afrika kıtasının her yerine yayılmış durumda. Ülkede çok sayıda işyerleri var. Her şeyi neredeyse iki katına Güney Afrika halkına satıyorlar. Amerika'nın ezeli düşmanı olan Rusya da Çin gibi Afrika'da etkili olmaya başladı." diye konuştu.

- "TÜRKİYE AFRİKA KITASINDA İNSANİ BİR DİPLOMASİ YÜRÜTÜYOR"

Hişam Nimetullah Efendi, Türkiye'nin Güney Afrika'da etkili olmaya başladığını ve ülkesinin Türkiye ile çok daha yakın işbirliği tesis etmek istediğini belirtti.

Siyasi ve ticari olarak Güney Afrika'da etkili olan ülkelerin toplum bazında bir karşılık bulmadığını, ciddi bir güvensizlik olduğunu kaydeden Hişam Nimetullah Efendi, ülkede, Türkiye'ye karşı güven ve sempatinin her geçen gün daha da arttığını dile getirdi.

Türkiye'nin sömürgeci bir tarihe sahip olmamasının önemine işaret eden Hişam Nimetullah Efendi, "Türkiye'nin sömürgecilik tarihi olmadığı için bu güvenirlilik algısı Güney Afrika halkında netlik kazanmış durumda. Dolayısıyla halk Türkiye'ye güveniyor ve her türlü işbirliğinin kurulmasını da istiyor. Şurası muhakkak ki Afrika kıtasında insancıl bir diplomasi yürüten tek ülke Türkiye ve Afrikalılar bunu çok net görüyor." diye konuştu.

- "ERDOĞAN AFRİKA KITASINDA GÜVENİLİR LİDER"

Türkiye-Afrika ilişkilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük bir katkısı olduğuna değinen Hişam Nimetullah Efendi, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem Cumhurbaşkanı hem de Türk dış politikası Afrika'ya pragmatist yaklaşmıyor ve kazanç elde etme amacı gütmüyor. Sıradan Afrikalıların Batılı liderler için tek tanımları var o da 'fırsatçı.' Ben Türkiye'nin Afrika'da yürüteceği faaliyetlerle kıtaya büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Türkiye insani yardım konusunda çok güzel işler yapıyor. Fakir insanlara yönelik çok iyi çalışmaları var. Eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar konusunda güzel faaliyetler yürütüyor."

- "PKK VE FETÖ KONUSUNDA GÜNEY AFRİKA BİLGİLENDİRİLMELİ"

Türkiye ile Güney Afrika arasında güvene dayalı iyi bir diplomasinin yürütüldüğüne değinen Hişam Nimetullah Efendi, Filistin meselesi üzerinden kurulacak hassasiyetin ikili ilişkilere olumlu yansıyacağını belirtti.

Güney Afrika'daki FETÖ ve PKK terör örgütlerinin faaliyetlerine de değinen Nimetullah Efendi, "PKK ve FETÖ konusunda yürütülecek gerçekçi bir bilgilendirme ve yürütülecek diplomasinin bakış açısını kesinlikle değiştireceğini düşünüyorum." dedi.

Hişam Nimetullah Efendi, Afrika'da Osmanlı kökenli ailelerin iki ülke arasında kültür elçisi olmasının, sosyal, siyasi ve ticari ilişkilere katkı sağlayabileceğini söyledi.

Türkiye'nin Güney Afrika'da Çin ve ABD gibi güçlü olabilmesi için faaliyetlerini yoğunlaştırması gerektiğinin altını çizen Hişam Nimetullah Efendi şunları kaydetti:

"Güney Afrika zaten bu ilişkileri kurmaya hazır ve istekli. Güney Afrika'da Türkiye kültür elçisi gibi çalışıyorum. Bu bana büyük bir gurur veriyor. Eşimle beraber uzun yıllar öğretmenlik yaptık. Bu zamana kadar 50 binden fazla öğrencim oldu, onlara hep Türkiye'yi anlattım. Buradaki Osmanlı torunlarına bu elçilik görevinin verilmesi kesinlikle iki ülke ilişkilerine büyük katkı sağlayacak, iki ülke arasında bir köprü kuracaktır. Dışarıda özellikle Afrika kıtasında Türkiye algısı kesinlikle çok güçlü ve bunu duymak ve görmekten çok büyük bir gurur duyuyorum."