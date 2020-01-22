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Dünya

Türk Kızılaydan Pakistan'da yeni doğum yapan annelere yardım paketi

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı, ülkede yeni doğum yapmış 13 anneye, içinde bebek bakım ürünleri, yatak ve kıyafetin bulunduğu 'Sevgi Bohçası' adı altında yardım paketleri dağıttı.

AA22.01.2020  14:11 - Güncelleme: 22.01.2020  14:11

Türk Kızılay ve Pakistan Kızılayı tarafından ortaklaşa düzenlediği program, Ravalpindi kentindeki Cantonment Hastanesi'nde yapıldı.

Program kapsamında 13 anneye "Sevgi Bohçası" adlı yardım paketleri dağıtıldı. Yapılan yardımlarla, anne ve bebeklerinin ihtiyaçların karşılanması hedeflendi.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyonu yetkilisi Enes Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün 13 anneye içinde bebek yatağı, bebek bezi, kıyafet ve bakım ürünlerinden oluşan bohçanın verildiğini kaydetti.

Yasin, Pakistan Kızılayı aracılığıyla her ay yeni doğum yapmış Pakistanlı annelere Sevgi Bohçası dağıtımı yapılacağını da sözlerine ekledi.

Hastanenin yenidoğan birimi doktorlarından Şeyma Caferi ise Türk Kızılayın ihtiyaçların ve ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Bohçalar anneler için çok güzel ve kullanışlı hediyelerle dolu. Yeni doğum yapan anneler çok mutlu oldular." dedi.

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