KKTC Başbakanı Tatar: Rumlar haklarımıza tecavüz ediyor

Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nde bir milletvekilinin, KKTC'nin atacağı adımların uluslararası hukuka aykırı olmaması yönündeki sorusunu yanıtladı. Tatar, "Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım Rum tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bağlı olarak mı yapıyor bütün uluslararası anlaşmaları? Söyleyin. Rumlar Fransa ile yabancı şirketlerle anlaşmalar yapıyor. Onlarla bunlarla anlaşmalar yapıyorlar. Meydan okuyorlar bize. Haklarımıza tecavüz ediyorlar" dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

"Benim Cumhurbaşkanım ve sizler bütün bunlar karşısında suskunluğu tercih ediyorsunuz. Biz de diyoruz ki, artık haykırma zamanı gelmiştir. Zamanı gelince sesimizi yükselteceğiz ve diyeceğiz ki KKTC halkı böyle düşünüyor. Rumlar bizlerin her türlü adımlarına rağmen bir anlaşmayı kabul etmiyor, ayak diretiyor. Kıbrıslı Türkleri mağduriyete daha da yanlızlığa itmeye çalışıyorlar. Kapalı Maraş'ta vin vin olacaktır."