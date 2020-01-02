İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9594
  • EURO
    6,6787
  • ALTIN
    291.444
  • BIST100
    115240
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Eastmed projesine tepki: Coğrafi gerçeklere aykırı
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Eastmed projesine tepki: Coğrafi gerçeklere aykırı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz (Eastmed) doğal gaz boru hattı anlaşmasının, 'coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla' verilmiş bir karar olduğunu belirtti.

AA02.01.2020  13:36 - Güncelleme: 02.01.2020  13:36

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Atina'da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Yönetimi (GKRY) arasında imzalanacak Eastmed projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akıncı, "Bugün Atina'da Yunanistan-Güney Kıbrıs ve İsrail arasında imzalanacağı duyurulan Eastmed boru hattı anlaşması, coğrafi gerçeklere aykırı, ekonomik akla uygun olmayan ve tamamen politik kaygılarla karar verilmiş bir konudur." ifadesini kullandı.

İsrail'den GKRY'ye, oradan Girit'e ve Yunanistan'a, nihayetinde de İtalya'ya uzanması planlanan boru hattının, başka alternatiflere göre çok daha uzun ve masraflı bir güzergah durumunda olduğunu hatırlatan Akıncı, konunun uzmanlarının karşı görüşlerine rağmen gündemde tutulmaya çalışılan bu projenin, tıpkı GKRY'nin tek başına AB'ye üye yapılmış olması gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olmayacağını belirtti.

Politik atmosferin atılacak karşılıklı adımlarla değiştirilebileceğine ancak coğrafyayı değiştirmenin olanaksız olduğuna dikkati çeken Akıncı, "Coğrafi gerçekler ise Doğu Akdeniz'deki enerji denkleminden Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi dışlamanın olanaksız olduğuna işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı, şunları kaydetti:

"Öteden beri vurguladığım gibi, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından ortaklaşa yararlanmanın, barış ve istikrar içinde birlikte kullanmanın yolunu bulmamız gerekmektedir. Bu da akıl yolunda, makul olanda uzlaşmakla ve nihai olarak Kıbrıs sorununu çözmekle olasıdır. Bir kez daha anlaşılmaktadır ki Kıbrıs sorununun çözümü, sadece Kıbrıs’ın değil, bölgenin de ihtiyacı haline gelmiştir."

Yakalanan FETÖ'cü arkadaşına böyle seslendi: Bayılma numarası yap

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'
'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!
Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı!

Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL
Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL

Günde en fazla 5 kilo yakalayabiliyorlar, kilosu 80 TL

Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi
Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi

Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.