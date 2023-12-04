İSTANBUL 10°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2023 Pazartesi / 22 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9371
  • EURO
    31,3443
  • ALTIN
    1889.4
  • BIST100
    8087.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Caparov ile görüştü
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Caparov ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Bişkek'te görüştü.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 22:04 - Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Caparov ile görüştü
ABONE OL

Tatar, Caparov ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Caparov ile önce baş başa görüştüklerini, daha sonra heyetler arası yemekte bir araya geldiklerini kaydeden Tatar, görüşmeye ilişkin, "Samimi bir görüşme oldu." ifadesini kullandı.

Tatar, Caparov'a, Kıbrıs sorununu, Kıbrıs sorununun geldiği aşamayı, Kıbrıs'a yapılan haksızlıkları, uluslararası sıkıntılarını ve iki devletli çözüm siyasetinin nedenlerini ve gerekçelerini aktardığını söyledi.

Kırgızistan ziyaretini "çok başarılı" bir ziyaret olarak niteleyen Tatar, "Kırgızistan'ın bize olan desteğini artırması yönünde taleplerde bulunduk." dedi.

Tatar, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın, yıllar önce KKTC'yi ziyaret ettiğini, Kıbrıs meselesine hakim olduğunu ve Kıbrıs Türküne yapılan haksızlıkların ne anlama geldiğini gayet iyi bildiğini dile getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile yemekte, Tatar'a eşlik eden KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından Tatar ve Caparov görüşmesinden fotoğraf paylaştı.

  • KKTC Cumhurbaşkanı
  • Kırgızistan Cumhurbaşkanı
  • Bişkek görüşmesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.