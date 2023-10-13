KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Karabağ zaferi bizlerin de zaferidir

Tatar, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da ADA Üniversitesini ziyaret ederek akademisyen ve öğrencilere hitaben bir konuşma yaptı.

Kıbrıs'ın tarihinden, KKTC'nin egemenlik mücadelesinden, kendilerine uygulanan ambargolardan bahseden Tatar, Kıbrıs Türklerinin tüm zorluklara rağmen mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti.

Tatar, tanınmayan bir ülke olmalarına rağmen Türkiye'nin desteğiyle her geçen gün daha da geliştiklerini vurguladı.

Türk dünyasının parçası olduklarını belirten Tatar, kendilerine destek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Tatar'a, ADA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hafız Paşayev üniversitenin hatıra madalyonunu takdim etti.

Tatar'a etkinlik çıkışında büyük ilgi gösteren öğrenciler, kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek için birbiriyle yarıştı.

Etkinlik sonrasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Tatar, "Azerbaycan'ı her zaman kardeş ülke olarak gördük. Karabağ zaferi bizlerin de zaferidir. Can Azerbaycan halkına sevgilerimi iletiyorum. Azerbaycan medyasına da teşekkür ediyorum. Çünkü bizim sesimizi duyuruyorlar." dedi.

Tatar, KKTC'nin uluslararası toplum tarafından tanınmasına ilişkin soruya, "Bunun için hep çalışıyoruz. Dünyanın her yerinde temsilciliklerimiz var. KKTC'nin sesini duyurmaya çaba harcıyoruz. Tanınmama açısından sıkıntılar olabilir ama bu KKTC'nin gelişmesine engel değildir." şeklinde konuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki soruna da değinen Tatar, "Bu mesele inşallah bir an önce çözülür. Çünkü kan dökülmesi, bu kadar insanın mağdur olması bizi çok üzüyor. Savaşın biran evvel durması lazım." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Tatar'ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de yer aldı.