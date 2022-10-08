KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu CNN TÜRK'e konuştu.

Ertuğruloğlu'nun açıklamaları şöyle:

-BM Güvenlik Konseyi 28 Temmuz'dan bu ana görev süresi uzatıldı. Acaba görev süresi bittikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu görev süresinin uzatılmaması yönünde bir girişiminiz var mı? BM'de bazı temaslarda bulundunuz. Burada ne teklif ettiniz? Bir ilerleme var mı?

Tahsin Ertuğruloğlu: Bu konu sanki çok yeni güncelmiş gibi yansıdı. Ama öyle değil. Talep Kıbrıs Türk tarafının BM görev süresinin uzatırken her 6 ayda bir uzatma var. Çünkü görev süresi uzatırken Türk tarafının onayının talep edilmesini yıllardır gündeme getirdiğimiz realite. BM yıllardır buna uymamış. Sözde Kıbrıs hükümeti diye muamele gösterdiği Rum yönetimi onayı ile her 6 ayda bir uzatmıştır. Yıllardır iyi niyet ortaya koyarak BM buradaki varlığını misafir olarak niteleyerek görev yapmalarına izin verdik. Ancak artık toplumlar arası müzakere süreçleri çökmüştür. Artık müzakere süreci de yoktur. Müzakere olabilmesi içindir iki egemen eşit devlet statü zeminine oturtulmuş dış politika söz konusudur. Bir tarafta eşit egemen devlet uluslararası statü ön plana çıkarırken BM'nin yabancı askeri gücün bu devletin topraklarında bizim onayımızı almadan Rum tarafı onayı ile.

-Olumsuz yanıt gelirse sürüncemede bırakılırsa ne olur kararınız?

Tahsin Ertuğruloğlu: Almamız gerektiğine inandığımız kararları almaktan çekinmeyeceğiz. KKTC toprakların çıkın da olabilir.

-ABD Güney Rum kesimine silah ambargosunu kaldırdı. Bu bölgede yeni bir çatışmanın da riskini beraberinde getirir mi? Türk askeri burada varlığı arttıracağına yönelik açıklamalar yapıldı. Bu konuda ne tür açıklamalar yapılacak. Nasıl yorumlarsınız?

Tahsin Ertuğruloğlu: Bu kadar bariz bir şekilde Doğu Akdeniz'deki tansiyonu yükselten Yunanlıların Rumların haddini bilmeme boyutuna ulaşabilecek kadar şımartılmalarını eleştiriyoruz. Biz yalnız değiliz. Bu coğrafyada herkesin unutmaması gereken şu realite vardır: Doğu Akdeniz'de 90+ milyon Türk ve 10-11 milyon Yunanlı yaşamaktadır. Türkiyemizin ana vatanımızın garantör ülke sıfatını da göz ardı etmeden KKTC'nin Türk ulusunun genelde hak, çıkar ve güvenliğine tehdit etmeyecek şekilde tedbir alması da en doğal hakkımız da. Tansiyonu artırma girişiminde olanların düşünmesi gerekir. Bizim kimseye karşı saldırganlığımız ve tehdidimiz söz konusu değil. Bu karşı tarafın haddini ne kadar aşacağına yönelik alacağı kararlara bağlıdır.

-Cumhurbaşkanı da açıklama yaptı. Yeni bir İHA SİHA üssü var ama yeni üs, yeni bir deniz üssü kurulma ihtimali var mı?

Tahsin Ertuğruloğlu: Gerekirse atılır. Bundan geri duracak halimiz yok. Geçit Kale Havalimanında İHA SİHA konuşlandığını biliniyor. Gerekli görülmesi halinde uzun süredir düşünülüyor. Bana göre de bir deniz üssü çok mantıklı bir adım olacaktır.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulunda ifade etti. KKTC'nin tanınması çağrısını yaptı. Uzun süredir bu yapılıyordu. Son olarak da Rus uçaklarının buraya inmesi tartışılıyor. Rus uçakları gelirse Rus hükümetini tanıma adımı olur mu? Başka ülkelerle bu devam eder mi?

Tahsin Ertuğruloğlu: Tanıma olayı başka bir olaydır. Bence Rus uçaklardan gelmesinden daha geçerli yaklaşık Türk şirketlerin Rus turistleri buraya getirmesi. O daha inandırıcı oluyor. Bu konjonktürde. Rusların, Rum ve Yunanlı ilişkilerini bu denli bozabileceğine inanmıyorum. Ortodoks birlikteliği her şeyden üstündür. Kara para aklama operasyonları dahil olmak üzere. Soğuk dönem yaşıyor olabilirler ama kalıcı şekilde Rum-Yunan ayrımının yaşanabileceğine inanmıyorum. Dediğim gibi Rus turistler Türk şirketleri üzerinden gelecekse ne ala. Kapımız açık ama her şey asal olacak.