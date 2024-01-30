KKTC'de fırtına ve sağanak etkili oluyor

Öğle saatlerinden itibaren KKTC genelinde etkili olan fırtına, sağanak ve dolu Gazimağusa bölgesinde tarım alanlarına zarar verdi.

Sel nedeniyle Gazimağusa'ya bağlı Yıldırım ve Atlılar köylerine kent merkezinden ulaşımın sağlanamadığı bildirilirken bazı yerleşim yerlerinde evlerde su baskınları yaşandı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle başkent Lefkoşa ile Girne'de araçların üzerine ağaçlar ve tabelalar düştü.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığına bağlı ekipler birçok bölgede su tahliye çalışmaları yürütüyor.

- Denizde dev hortum oluştu

İskele kenti açıklarında denizde dev hortum oluştu. Yaklaşık 15 dakika kadar süren hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Lapta, Girne, Gazimağusa ve İskele'ye bağlı bazı köylere ulaşım kesildi.

Girne kenti sınırları içinde bulunan bazı okullarda yarın yapılacak karne dağıtımı ileri tarihe ertelenirken Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı.

KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, sağanak ve fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar süreceğini belirterek vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

- "Yapılan uyarıları dikkate almalıyız"

Ülkedeki olumsuz hava koşulları, KKTC Bakanlar Kurulunda ele alındı.

Başbakan Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarını, vatandaşın can güvenliğini koruyacak şekilde seferber ettiklerini belirtti.

"Vatandaşlarımıza bu gece zorunlu olmadığı sürece sokağa çıkmamayı tavsiye ediyoruz." diyen Üstel, şunları kaydetti:

"Doğa olayları ve afetler tüm dünya gibi KKTC'yi de etkilemektedir. Ne var ki bu afetlerin birer felakete dönüşmemesi adına elimizden gelen tüm tedbirleri almak zorundayız. Sadece devlet olarak değil, halk olarak da bu sorumluluk bilinciyle davranmalı ve uzmanların görüşlerine göre yapılan uyarıları dikkate almalıyız."