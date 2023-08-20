KKTC'de yüksek gerilim... Cumhurbaşkanı Tatar'dan net mesaj: Kimsenin toprağında gözümüz yok

KKTC tarafından yapılacak insani yol bölgede büyük bir gerilime yol açtı. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak için iş makineleriyle birlikte bölgeye geldi.

BM Barış Gücü askerleri ise yol yapılacak alana beton bloklar çekip araçlarını KKTC topraklarına park etti. İnşaat çalışmalarında arbede yaşanırken, BM askerleri Türk topraklarından Yeşil Hat'a geri itildi.

"ASKERİ BİR AMAÇ YOK"

Bölgede gerilim sürerken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CNN Türk yayınında son duruma ilişkin bilgileri aktardı.

"Hafta sonu dolayısıyla bu çalışma biraz yavaşlatılmıştır." diyen Ersin Tatar, "Bu insani bir hareket. Bunun uzlaşı yoluyla çözülmesi temennimiz. Bu yolun açılması gerekiyor. Burada askeri bir amaç yok. Halkımızdan bu konuda çok şikayet geliyordu. Burası özel bir köy. Bizim oradaki bütün haklarımızı terk etmek durumunda değiliz. Orayı yine umduğumuz gibi yapıp, egemenliğimizi koruyacağız. İnşallah sağ duyulu bir şekilde sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok." ifadelerini kullandı.

BM'nin adımına tepki gösteren Tatar, "Bizi tam muhatap kabul etmiyorlar. Güney Kıbrıs'ı muhatap kabul ediyorlar, onlar da yolun yapılmasını istemiyor. Bu yolun neden yapıldığını, neyin ne olduğunu çok iyi öğrenildi. Önümüzdeki birkaç gün içinde sulh içinde çözülmesi temennimiz." şeklinde konuştu.