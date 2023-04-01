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Dünya

KKTC'den GKRY ile ABD arasında ''Eyalet Ortaklığı Programı'' imzalanmasına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ABD'nin New Jersey Eyaleti arasında imzalanan ve Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) askeri alanda destek vermeyi amaçlayan 'Eyalet Ortaklığı Programı'na tepki gösterdi.

AA1 Nisan 2023 Cumartesi 22:15 - Güncelleme:
KKTC'den GKRY ile ABD arasında ''Eyalet Ortaklığı Programı'' imzalanmasına tepki
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Yunan ve Rum lobilerinin etkisiyle Rum yanlısı politika izlediğinin artık kuşkuya yer bırakmayacak kadar açık olduğu belirtilerek, "GKRY Savunma Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New Jersey Eyaleti ulusal muhafızları arasında 30 Mart 2023 tarihinde 'Eyalet Ortaklığı Programı' anlaşması imzalanması, ABD'nin RMMO'yu silahlandırma dahil askeri alanda desteklemeye devam edeceğine işaret etmektedir." ifadesine yer verildi.

ABD'nin Doğu Akdeniz'deki mevcut dengeyi GKRY ve Yunanistan lehine değiştirmeye çalışmasının, bölgede istikrar ortamının tesis edilmesi için ihtiyaç duyulan diyalog ihtimalini ortadan kaldırdığına dikkat çekilen açıklamada, GKRY ile ABD arasında imzalanan programın Rumları silahlandırmayı hedeflediği kaydedildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ABD'ye Rumlarla imzaladığı programdan dolayı tepki gösterilerek şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yürütülen bu politika karşısında, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinin değerinin ne denli önemli ve güvenliğimiz için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Güvenliğimizin mutlak temini için Anavatanımız ile birlikte savunma işbirliğini derinleştirme kararlılığını sürdürmekteyiz."

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