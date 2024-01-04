KKTC'den İran'daki terör saldırılarına kınama

Bakanlığın Facebook hesabından Kirman'daki terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Açıklamada, dün düzenlenen terör eylemi sonucunda çok sayıda can kaybı meydana geldiği belirtilerek, "Bu terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınları ile İran hükümeti ve halkına başsağlığı ile yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

- İRAN'DAKİ SALDIRILAR

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yolda 2 patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.