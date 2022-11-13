KKTC'den sert cevap: Bu Avrupa Birliği'nin haddi değildir

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı Gözlemci üyeliğimizle ilgili açıklama, AB'nin geleceğimize kendi çıkarları doğrultusunda hükmedebileceği sanısını tahammül edilmez bir boyuta taşımıştır. Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatının kararını duyuran açıklamalarını reddetmek veya Teşkilata üye devletleri uyarmak, kendi üyelerine dahi söz geçiremeyen Avrupa Birliğinin haddi değildir." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu açıklamasında, bir başka uluslararası kuruluşun kararlarına karışma hakkı olmadığını iyi bilen AB'nin, KKTC'nin varlığına duyduğu hazımsızlığa yenilerek, komik duruma düştüğünü belirtti.

AB'nin açıklamasında, doğrudan KKTC ile ilgili yer alan unsurların kabul edilemez, ayrıca tümüyle yanlış olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini kendi tayin etme hakkını, Kıbrıs adası üzerindeki meşru hak ve çıkarları ile Kıbrıs'ın geleceği üzerinde en az Rum tarafı kadar söz sahibi olduğu gerçeğini göz ardı etmeye devam eden Avrupa Birliğine artık son çağrılarımızdır. AB, Rum tarafını, tek taraflı olarak üyesi yaparak başladığı yanlış kararlar zincirine yeni halkalar eklemektedir. Bu durum başta üye ülkelere zarar verebilecek bir çıkmaza sebebiyet verecek bir boyuta gelmektedir."

Gerek Rumlar, gerekse AB'nin, Kıbrıs sorunu için herhangi bir çözüm şekli dikte etme hakkına da erkine de sahip olmadığını belirten Ertuğruloğlu, "Tüm bu gerçeklerin bilinciyle, Kıbrıs Türk tarafı olarak gelinen aşamada iki devletli çözümün en doğru ve sonuç verici model olduğuna dair inancımız artarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

AB'nin açıklamalarının, yanlı yaklaşımının artık değerini yitirmeye başlamasından ve KKTC'nin yeni vizyonunun zemin bulmasından duyduğu rahatsızlığı yansıttığını belirten Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği, özgür iradesini iki devletli çözümden yana kullanan Kıbrıs Türk tarafı ve halkına yönelik bedel ödetme, baskı yapma ve her alanda haklarını kısıtlama politikasına, esasen kendi değerleri doğrultusunda, bir an önce son vermelidir."

Ertuğruloğlu, açıklamasında ayrıca AB'nin mevcut tutumunun devam etmesi halinde KKTC hükümeti olarak AB ile ilişkilerin ivedilikle gözden geçirilerek, yeni bir düzenlemeye gitme yönünde kararlı olacaklarını ifade etti.