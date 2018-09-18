Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Koalisyon güçleri Hudeyde'de 'geniş çaplı operasyon' başlattı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentini Husilerden temizlemek için 'geniş çaplı operasyon' başlattıklarını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentini Husilerden temizlemek için "geniş çaplı operasyon" başlattıklarını duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Yemen'deki Batı Sahili Koalisyon Güçleri Komutanı Tuğgeneral Ali et-Tuneyci, Hudeyde kentinde Husi milislerin kontrolü altındaki bölgelere birçok koldan askeri operasyon başlattıklarını söyledi.

Tuneyci, Yemen ordusunun kentin doğusundaki "16 Kilometre" alanındaki varlığının, koalisyon güçleri tarafından güçlendirilmesinin ve Husilerin Sana ile Hudeyde arasındaki önemli ikmal hatlarının kesilmesinin ardından operasyonun başlatıldığını ifade etti.

Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyon başlatmıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İdlib´de oluşturulması planlanan güvenli bölge görüntülendi

İdlib´de oluşturulması planlanan güvenli bölge görüntülendi

Yayın arasında Adnan Oktar'ın neler yaptığı ortaya çıktı

Yayın arasında Adnan Oktar'ın neler yaptığı ortaya çıktı

iOS 12 çıktı: iOS 12 ile gelen yenilikler neler?

iOS 12 çıktı: iOS 12 ile gelen yenilikler neler?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA