Koalisyon güçleri, Yemen'de barış çabalarına destek açıklaması yaptı

Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında Yemen'de askeri operasyonlardaki son gelişmelere ve Husilerin füze atılmasına son verilmesi girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husilerin ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişimiyle ilgili soruya Maliki, koalisyon güçlerinin, Yemen'de siyasi çözüm bulmak için BM Yemen Özel Temsilcisinin harcadığı tüm çabaları desteklediğini söyledi.

Koalisyon güçlerinin, bu sabah Husiler tarafından Suudi Arabistan'a atılan balistik füzeyi imha ettiğini aktaran Maliki, Suudi Arabistan'a atılan balistik füze sayısının 207'ye ulaştığına dikkati çekti.

Yemen'deki askeri operasyonların devam ettiğini ve bununla Husilere gelen yardımların kesilmesinin amaçlandığını vurgulayan Maliki, bu operasyonların devamının özellikle Hudeyde'de askeri olmaktan çok insani açıdan zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Yemen'de Husiler, dün akşam ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişiminde bulunmuştu.

Husilere ait El-Mesire televizyonu ise atılan bir balistik füzenin, Yemen'in batısındaki Midi çölüne düştüğünü ve koalisyon güçlerinden birinin ölümüne onlarcasının yaralanmasına sebep olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani