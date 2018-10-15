Koalisyonda Bavyera çatlağı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde Pazar günü yapılan seçimlerde Başbakan Angela Merkel liderliğindeki hükümetinin ortaklarının oylarındaki keskin düşüş, koalisyonu parçalanma noktasına getirdi. Irkçı AfD’nin ilk kez eyalet meclisine girdiği ve Yeşiller’in yüzde 18’le ikinci sırada yer aldığı seçimlerde yüzde 9,7 ile tarihinin en kötü sonucuna imza atan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD), seçim başarısızlığını koalisyon hükümetinin omuzlarına yükledi. SPD lideri Andrea Nahles sonuçların ardından düzenlediği basın toplantısında eyalette aldıkları başarısız sonuçtan hükümet ortakları arasında yaşanan tartışmaları sorumlu tuttu.

SPD ÇEKİLEBİLİR

Partinin Genel Sekreteri Lars Klingbeil de Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte hükümetin değişmesini talep ettiklerini söyledi. SPD’nin koalisyona zoraki olarak katıldığını vurgulayan Klingbeil, “Eğer hükümet veya yönetim şekli değişmezse, SPD içerisindeki muhalif sesler daha da artacaktır” dedi. Bavyera’daki seçimlerde Merkel’in desteklediği İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in lideri olduğu Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 10’luk bir kayıpla 37,2’lik oy oranıyla 60 yıl sonra eyaletteki iktidarını kaybetmişti.

Hessen’de kader seçimi

Almanya’da siyasetin gidişatı büyük oranda 28 Ekim’de bu kez Hessen eyaletinde yapılacak seçime bağlı. Koalisyon ortaklarının oylarında benzer bir düşüş yaşanması durumunda Merkel hükümeti tamamen dağılabilir.