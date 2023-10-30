İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2756
  • EURO
    30,0088
  • ALTIN
    1813.71
  • BIST100
    7712.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kocil: Cezayir kararlarında özgür kalmaya devam edecek
Dünya

Kocil: Cezayir kararlarında özgür kalmaya devam edecek

Cezayir Millet Meclisi (Senato) Başkanı Salih Kocil, Filistin davasına desteğini yineleyerek, ülkesinin karar ve tavırlarında özgür kalmaya devam edeceğini söyledi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
Kocil: Cezayir kararlarında özgür kalmaya devam edecek
ABONE OL

Senato Başkanı Kocil, Fransız sömürgeciliğine karşı verilen Cezayir Kurtuluş Savaşı'nın (1 Kasım 1954) 69. yıl dönümü münasebetiyle başkent Cezayir'deki Ulusal Yönetim Okulu'nda, kurtuluş savaşı sürecinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kocil, ülkesinin Filistin davasına desteğine işaret ederek, "Cezayir kararlarında ve tavırlarında özgür kalmaya devam edecek." dedi.

Cezayir'in Filistin'e özgürce yardım ettiğine vurgu yapan Kocil, "Cezayir mevcut durumda Filistin davasından özgürce söz eden ve Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçları açıkça kınayan tek ülkedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cezayir Meclis Başkanı, ülkesinin dış politikasına övgüde bulunarak, Cezayir'in bölgesel ve küresel düzlemlerde hak ettiği yere geldiğini belirtti.

Cezayir'in istikrar ve güvenliğini vurmak isteyen "bazı tarafların" girişimleri olduğunu ve bunu kınadığını vurgulayan Kocil, Cezayir halkını, bu emelleri bertaraf etmek için devleti etrafında kenetlenmeye çağırdı.

- 1,5 MİLYON CANA MAL OLAN BAĞIMSIZLIK

Cezayir, Fransız sömürgeciliğiyle 8 yıllık mücadelenin ardından Temmuz 1962'de gerçekleştirilen referandumda yüzde 99,72 "evet" ile bağımsızlığına kavuştu.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta, yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Gerek Fransa'da gerekse uluslararası camiada sanat, sinema ve edebiyat dünyası Fransa'nın Cezayir'deki kara lekesini kabul etti.

Dünyaca ünlü Fransız sanatçılar, satırlarına, tablolarına, eserlerine ve beyaz perdeye bu lekeyi yansıtarak geçmişle yüzleşmeye çalışırken Fransa hâlâ Cezayir'de soykırıma varan kanlı suçlarını kabul etmiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.