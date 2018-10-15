Köln'de rehine krizi
Almanya'nın Köln kentindeki ana tren garında silah sesleri duyuldu. Polis sözcüsü bir kadının rehin olarak tutulduğunu doğruladı
Almanya'nın Köln kentindeki ana tren garında silah sesleri duyuldu. Polis sözcüsü bir kadının rehin olarak tutulduğunu doğruladı
Görgü tanıklarından biri, olay yerinde silah sesleri duyduğunu söylese de Alman polisi olay yerinde silah ateşlenip ateşlenmediği konusunda net bir bilgileri olmadığını açıkladı.
Ayrıntılar Geliyor...
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