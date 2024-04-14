Kolombiya, ABD'nin İsrail yanlısı açıklamalarına tepki gösterdi

Sosyal medya hesabı X'ten OAS'nin açıklamasını alıntılayan Petro, "Soykırım her türlü barbarlıktır ve ondan önce gelir. Dolayısıyla OAS, kendisini şüphesiz barış hedefiyle ifade etmelidir, gerisi yalnızca insani yıkıma yol açan jeopolitik propagandadan ibarettir. OAS'nin hedefi İran ya da İsrail değil, barış olmalıdır. OAS, dünya barışı üzerine bahse girmelidir. Biz bağımsız cumhuriyetleriz." değerlendirmesinde bulundu.

OAS'den yapılan açıklamada, İran'ın saldırısı "açık şekilde" kınanarak, İsrail hükümeti ve halkıya tam dayanışma içerisinde olunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukukun en temel normlarını çiğneyen İran rejimi, bölgede ve genel olarak dünyada istikrarsızlık kaynağı olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.



- İRAN-İSRAİL GERİLİMİ



İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.