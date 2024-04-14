İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2024 Pazar / 6 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya, ABD'nin İsrail yanlısı açıklamalarına tepki gösterdi
Dünya

Kolombiya, ABD'nin İsrail yanlısı açıklamalarına tepki gösterdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İran'ın İsrail'e hava saldırısının ardından, Amerikan Devletleri Örgütünün (OAS) İsrail yanlısı açıklamalarına tepki gösterdi.

AA14 Nisan 2024 Pazar 08:56 - Güncelleme:
Kolombiya, ABD'nin İsrail yanlısı açıklamalarına tepki gösterdi
ABONE OL

Sosyal medya hesabı X'ten OAS'nin açıklamasını alıntılayan Petro, "Soykırım her türlü barbarlıktır ve ondan önce gelir. Dolayısıyla OAS, kendisini şüphesiz barış hedefiyle ifade etmelidir, gerisi yalnızca insani yıkıma yol açan jeopolitik propagandadan ibarettir. OAS'nin hedefi İran ya da İsrail değil, barış olmalıdır. OAS, dünya barışı üzerine bahse girmelidir. Biz bağımsız cumhuriyetleriz." değerlendirmesinde bulundu.

OAS'den yapılan açıklamada, İran'ın saldırısı "açık şekilde" kınanarak, İsrail hükümeti ve halkıya tam dayanışma içerisinde olunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukukun en temel normlarını çiğneyen İran rejimi, bölgede ve genel olarak dünyada istikrarsızlık kaynağı olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

- İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.