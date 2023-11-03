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Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: İsrail Gazze'ye fosfor bombası atarak savaş suçu işlemiştir

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Gazze'ye fosfor bombası atmasına tepki göstererek, Aşağıda oynayan çocuklar var. Bombanın atıldığı yer BM'ye aittir. Savaş suçlusu; dini, ideolojisi ve milleti ne olursa olsun yargılanmalı ve hapsedilmelidir.' açıklamasında bulundu.

AA3 Kasım 2023 Cuma 06:27 - Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: İsrail Gazze'ye fosfor bombası atarak savaş suçu işlemiştir
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullanmasına tepki gösterdi.

Petro, X hesabında İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullandığı anın görüntülerine yer vererek "Videoda gördüğünüz bomba beyaz fosfordan yapılmıştır. Kimyasal cilde yapışır ve kemiklere nüfuz eder. Yoğun acı içerisinde öldürür. Bunu İsrail Devleti attı." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk açısından bunun savaş suçu teşkil ettiğini belirten Petro, "Aşağıda oynayan çocuklar var. Bombanın atıldığı yer Birleşmiş Milletlere (BM) aittir. Uluslararası hukuk keyfi değildir ve dünyadaki tüm ulusları bağlar. Savaş suçlusu; dini, ideolojisi ve milleti ne olursa olsun yargılanmalı ve hapsedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in hastanelere ve okullara yönelik bombalı saldırılarına da 31 Ekim'de "sert tepki" göstermiş, "Bunun adı soykırımdır, Filistin halkını Gazze'den çıkarıp burayı ele geçirmek için bunu yapıyorlar. Bu soykırımı gerçekleştiren devletin başkanı insanlığa karşı suçludur. Müttefikleri demokrasiden söz edemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, 20 Ekim'de İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.

- BOLİVYA DA İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

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