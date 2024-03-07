Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail bayrağı taşıyan göstericilere tepki

Petro, başkent Bogota'da Filistin destekçilerine karşı İsrail bayrağı açan birinin elinden bayrağın alınmasına dair görüntüyü sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bu hükümet, her türlü soykırıma karşıdır. Filistin halkına yapılan soykırımı alkışlayanlar, içten içe Kolombiya halkının soykırımını da alkışladılar. İnsanlığın bir yaşam politikasına ihtiyacı varken, bunlar ölüm politikası kurmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Petro'nun paylaştığı görüntüde, yaşlı bir kadın göstericinin elinden İsrail bayrağını alarak Filistin standına götürüyor. Bu esnada alanda bekleyenler ise yaşlı kadını alkışlıyor.

Sağ partilerin desteğiyle dün düzenlenen hükümeti protesto gösterilerinden bazıları İsrail bayrağı taşımıştı.