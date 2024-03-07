İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8464
  • EURO
    34,9892
  • ALTIN
    2208.36
  • BIST100
    9054.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail bayrağı taşıyan göstericilere tepki
Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail bayrağı taşıyan göstericilere tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, dün ülkede düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda İsrail bayrağı taşıyan göstericilere tepki gösterdi.

AA7 Mart 2024 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail bayrağı taşıyan göstericilere tepki
ABONE OL

Petro, başkent Bogota'da Filistin destekçilerine karşı İsrail bayrağı açan birinin elinden bayrağın alınmasına dair görüntüyü sosyal medya hesabı X'ten paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bu hükümet, her türlü soykırıma karşıdır. Filistin halkına yapılan soykırımı alkışlayanlar, içten içe Kolombiya halkının soykırımını da alkışladılar. İnsanlığın bir yaşam politikasına ihtiyacı varken, bunlar ölüm politikası kurmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Petro'nun paylaştığı görüntüde, yaşlı bir kadın göstericinin elinden İsrail bayrağını alarak Filistin standına götürüyor. Bu esnada alanda bekleyenler ise yaşlı kadını alkışlıyor.

Sağ partilerin desteğiyle dün düzenlenen hükümeti protesto gösterilerinden bazıları İsrail bayrağı taşımıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.