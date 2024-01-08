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Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan Gazze paylaşımı: Evlerine atılan bombayla öldürüldüler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail saldırıları sonucu öldürülen gazetecilere ilişkin, 'Gazze Şeridi'nde 108 gazeteci, evlerine atılan bombayla öldürüldü.' ifadesini kullandı.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 07:03 - Güncelleme:
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan Gazze paylaşımı: Evlerine atılan bombayla öldürüldüler
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Petro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, İsrail'in Gazze saldırısı sonucu yaşamını yitiren Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh'un fotoğrafına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Gazze Şeridi'nde 108 gazeteci evlerine atılan bombayla öldürüldü." ifadesini paylaştı.

İsrail uçaklarının 7 Ocak'ta Han Yunus'ta görev başındaki basın mensuplarını taşıyan aracı vurması sonucu gazeteciler Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti.

- GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 109

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109 olduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına, saldırıyı kınama, Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunulmuştu.

- OĞLU HAMZA'YA ELİNİ ÖPEREK VEDA ETMİŞTİ

Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Vail ed-Dahduh'un, gözyaşları içinde en büyük oğlu Hamza'ya veda ettiği ve elini öptüğü görüntüleri yayınlamıştı.

Vail ed-Dahduh, İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti. Dahduh, kendisi de aralık ayında düzenlenen İsrail saldırısında yaralanmıştı.

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