Kolombiya, EMC ile ateşkesi askıya aldı

Petro, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, EMC'nin ateşkesi ihlal ettiğini ve barış görüşmelerini kendilerini askeri açıdan güçlendirmek için kılıf olarak kullandıklarını belirtti.

Cauca yönetim bölgesindeki yerli liderlerin 16 Mart'ta silahlı grubun düzenlediği saldırıda en az üç kişinin vurulduğunu, bir kişinin zorla alıkonulduğunu aktarması üzerine hükümet, 20 Mart'tan itibaren FARC'ın çatı örgütü olarak bilinen EMC'ye yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılacağını duyurdu.

- EMC



"Ivan Mordizco" ismiyle tanınan Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yasa dışı yollarla finansman sağlıyor.

Grupla Eylül 2023'te başlayan barış görüşmeleri sonrası, 16 Ekim 2023'te varılan 3 aylık ateşkes, 16 Ocak'ta 6 ay daha uzatılmıştı.

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde FARC ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.