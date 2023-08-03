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Dünya

Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki ateşkes başladı

Kolombiya'da hükümet ve silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 9 Haziran'da imzalanan 6 aylık ateşkes anlaşması bugün yürürlüğe girdi.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki ateşkes başladı
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Küba'da 2 Mayıs-9 Haziran'da düzenlenen üçüncü tur müzakerelerinde, hükümet yetkilileri ile ELN heyetinin imzaladığı "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" bugün resmi olarak başladı.

Silahlı örgütler ve polis ile ordu güçleri arasındaki çatışmaların durdurulmasının yanı sıra barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde ateşkesin ocak ayında uzatılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) de ateşkes sürecini takip etmek için 68 kişilik gözlemci grubu görevlendireceğini açıkladı.

ELN, TEK TARAFLI ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

ELN, 4 Temmuz'daki açıklamasında, 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da 6 Temmuz'daki açıklamasında, ELN'ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirtmiş, "Ulusal ikili ateşkes anlaşması" kararnamesini imzalamıştı.

ÜÇ YIL SONRA MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞ

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Meksika'da 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur barış görüşmeleri ise "ELN'nin siyasi statüsünün" tanınmasıyla tamamlanmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.

Kolombiya ve ELN arasında üçüncü tur barış görüşmeleri de 2 Mayıs'ta Küba'nın ev sahipliğinde başlamış ve 9 Haziran'da "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" imzalanarak sona ermişti.

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