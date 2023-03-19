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Dünya

Kolombiya'da 18 Mart anma etkinliği düzenlendi

Kolombiya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale Şehitleri'ni anma etkinliği düzenlendi.

AA19 Mart 2023 Pazar 03:44 - Güncelleme:
Kolombiya'da 18 Mart anma etkinliği düzenlendi
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Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kolombiya Temsilciliği binasında yapılan etkinliğe, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun, TMV Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bogota Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Ersin Çopur, Kolombiya Ulusal Üniversitesinden Tarihçi Prof. Dr. Roch Charles Little ve Kolombiya'nın eski Ankara Büyükelçisi Fernando Panesso ile çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Sun, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anarak, "Derin üzüntümü bir kez daha ifade etmek isterim, yaklaşık 48 bin canımıza mal olan deprem milyonları evsiz bıraktı. Nur içinde yatsınlar." dedi.

Kolombiya halkı ve hükümetinin uluslararası yardım çağrısına ilk günden bu yana destek verdiğini hatırlatan Sun, "Dayanışma için tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum, Kolombiya, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi ve bağış kampanyamız her kesimden büyük destek gördü." ifadesini kullandı.

Sun, 18 Mart Şehitler Günü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla ve minnetle andıklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin, tüm dünyaya meydan okuyarak tarihin akışını değiştirdiğini ve ecdadın şanlı bir zafer kazandığını kaydeden Sun, "Vatanın ve milletin bekası için canlarını feda ederek hiç çekinmeden savaşan yüz binlerce kahraman 'Çanakkale Geçilmez' sözünü, verdikleri şanlı mücadeleyle tarihe yazdırdı." şeklinde konuştu.

- "Ben bir Kafkas Türkü'yüm"

Buçukcu da konuşmasında, Balkan savaşlarında 1 milyona yakın Müslüman Türk'ün katledildiğini ifade ederek, "1809 Türk-Rus Savaşı'nın başlangıcında yaklaşık 5-6 milyon Kafkas Türkü Anadolu'ya sürülmüştü. Bu hikayenin en yakın tanıklarından biri olan bir ailenin evladı olarak karşınızdayım. Ben bir Kafkas Türkü'yüm. Anadolu bizi o mükemmel hoşgörüsüyle karşılamasaydı belki de bugün burada olamayacaktım." dedi.

Çanakkale Savaşının önemini vurgulayan Buçukcu, "Biz Türklerin bu zafere neden bu kadar değer verdiğini bu açıdan anlamak daha kolay olabilir. Anadolu, emperyalizme karşı savaşan biz Türklerin sığınabileceği son toprak parçasıydı. Biz de oraya sığındık, onu yücelttik; onu yüceltiyoruz." ifadesini kullandı.





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