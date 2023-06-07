Kolombiya'da 3 toplum lideri öldürüldü

Ulusal basında çıkan habere göre, Cesar yönetim bölgesine bağlı Zapatosa kasabasındaki Tamalameque köyünde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, toplum liderlerine saldırı düzenledi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), 3 liderin silahlı saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin, bölgede operasyon başlattığı bildirildi.

Indepaz verilerine göre, yıl başından bu yana ülkede 44 toplum lideri, suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise bu rakamın 1340'ı aştığı kaydedildi.

