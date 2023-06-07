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Dünya

Kolombiya'da 3 toplum lideri öldürüldü

Kolombiya'nın kuzeyinde, 3 toplum lideri daha silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
Kolombiya'da 3 toplum lideri öldürüldü
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Ulusal basında çıkan habere göre, Cesar yönetim bölgesine bağlı Zapatosa kasabasındaki Tamalameque köyünde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, toplum liderlerine saldırı düzenledi.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), 3 liderin silahlı saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin, bölgede operasyon başlattığı bildirildi.

Indepaz verilerine göre, yıl başından bu yana ülkede 44 toplum lideri, suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise bu rakamın 1340'ı aştığı kaydedildi.

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