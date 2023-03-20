Kolombiya'da askeri helikopter düştü

Kolombiya ordusu, EJC 4227 numaralı askeri helikopterin Quibdo kentine bağlı La Playita Mahallesi'ndeki ormanlık alana düştüğünü açıkladı.

Kazada, iki subay ve iki astsubay olmak üzere 4 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazada ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı, yetkililerin derhal bölgeye gitmesi talimatı verdim" ifadesini kullandı.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, operasyondan dönen askeri helikopterin mekanik bir arıza nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.