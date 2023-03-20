İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0083
  • EURO
    20,3266
  • ALTIN
    1206
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Kolombiya'da askeri helikopter düştü

Kolombiya'da askeri helikopterin Choco yönetim bölgesinde, ormanlık alana düşmesi sonucu 4 asker yaşamını yitirdi. Operasyondan dönen askeri helikopterin mekanik bir arıza nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.

20 Mart 2023 Pazartesi 05:08 - Güncelleme:
Kolombiya'da askeri helikopter düştü
ABONE OL

Kolombiya ordusu, EJC 4227 numaralı askeri helikopterin Quibdo kentine bağlı La Playita Mahallesi'ndeki ormanlık alana düştüğünü açıkladı.

Kazada, iki subay ve iki astsubay olmak üzere 4 askerin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kazada ölen askerlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunarak, "Maalesef kazadan kurtulan olmadı, yetkililerin derhal bölgeye gitmesi talimatı verdim" ifadesini kullandı.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, operasyondan dönen askeri helikopterin mekanik bir arıza nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.