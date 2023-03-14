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Dünya

Kolombiya'da barış adımları atılıyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, topyekun barış politikası kapsamında ülkede ikinci bir barış sürecinin başladığını bildirdi.

AA14 Mart 2023 Salı 03:21 - Güncelleme:
Kolombiya'da barış adımları atılıyor
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Petro, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) muhalifi el Estado Mayor Central (EMC) ile barış masasının kurulacağını duyurdu.

Sürece ilişkin detay paylaşmayan Petro, Twitter hesabındaki açıklamasında, "İkinci bir barış süreci başlıyor. Hükümet ile el Estado Mayor Central arasında barış masası kurulacak." ifadesini kullandı.

Başsavcı Francisco Barbosa da açıklamasında, hükümetin olası bir barış müzakeresini ilerletme talebi üzerine EMC mensubu 19 kişinin tutuklanma emirlerinin askıya alındığını belirtti.

Barbosa, "Bugün bu tutuklama emirlerini askıya almaya karar verdim ve 039 sayılı kararda talep edilen kişilerin hiçbirinin iade amaçlı tutuklanma emri olmadığını da not etmek önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım 2016'da devlet ile FARC arasında barış anlaşması imzalanmasının ardından EMC silahlı grubunun lideri Ivan Mordisco sürece muhalefet ederek barış anlaşmasına katılmamıştı.

- 6 aylık ateşkes anlaşması

Cumhurbaşkanı Petro, 2 Ocak'ta silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Ateşkes yapılan silahlı örgütler içerisinde ELN'nin yanı sıra Marquetalia Merkez Komutanlığı, el Estado Mayor Central (EMC), Kolombiya Gaitanista Öz Savunma Kuvvetleri ve Sierra Nevada Öz Savunma Kuvvetleri yer alıyor.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2021'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde ülkede topyekun barış politikası uygulayacağı vaadinde bulunmuştu.

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