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Dünya

Kolombiya'da bomba yüklü araç saldırılarını silah bırakmayan eski FARC üyeleri üstlendi

Kolombiya'da Cauca yönetim bölgesinde polis ve askeri üslere düzenlenen bombalı araç saldırılarını, silah bırakmayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları üstlendi.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 07:03 - Güncelleme:
Kolombiya'da bomba yüklü araç saldırılarını silah bırakmayan eski FARC üyeleri üstlendi
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Kolombiya basınında çıkan haberde, 20-23 Eylül'de polis karakolu ve askeri üslere yapılan iki ayrı bombalı saldırıyı FARC'ın üstlendiği belirtildi.

Örgütün sitesinden yapılan açıklamada, saldırıların sorumluluğu kabul edilerek, "Yapılan askeri eylem sonucu 2 sivilin ölmesini bir hata olarak kabul ediyoruz. Ülke genelindeki silahlı eylemleri askıya alıyor ve 8 Ekim'e kadar tek taraflı ateşkes ilan ediyoruz. Barış istiyorsak savaşı durduralım." ifadelerine yer verildi.

Kolombiya hükümetiyle varılan 10 aylık ikili ateşkes anlaşmasını hatırlatan örgüt, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan da benzer bir talimat vermesini talep etti.

Örgütün bomba yüklü araçlarla düzenlediği iki ayrı saldırıda 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, silah bırakmayan eski FARC üyeleriyle 8 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere ikili ateşkes için anlaşmaya varmıştı.

Devlet ile FARC arasında Kasım 2016'da yapılan barış anlaşmasına katılmayan FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) temsilcileri, ilk kez hükümetle ateşkes için masaya oturmuştu.

- EMC

"Ivan Mordizco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" ismiyle de biliniyor.

Ülke basınına göre, 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Yapılan bu barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

"Topyekun Barış" politikası kapsamında silahlı gruplarla görüşmeler yürüten hükümet, ülkedeki en büyük silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile 9 Haziran'da "180 günlük geçici ikili ateşkes anlaşması" imzalamıştı.

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