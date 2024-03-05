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Dünya

Kolombiya'da ''El Mocho'' yakalandı

Kolombiya'da ülkenin en büyük silahlı gruplarından Clan del Golfo'nun önde gelen liderinden 'El Mocho' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı operasyonla gözaltına alındı.

AA5 Mart 2024 Salı 06:53 - Güncelleme:
Kolombiya'da ''El Mocho'' yakalandı
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Ulusal basında çıkan habere göre, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Taraza kasabası kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, "El Mocho" lakaplı Federico Cardona'yı yakaladı.

Ordu ile polisin müşterek operasyonunda ele geçirilen El Mocho ve adamları, gözaltına alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, operasyonda 2 kilo sıvı kokain ile 1 kilodan fazla uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Uyuşturucu sevkiyatı, adam kaçırma, gasp ve çete kurmak suçlarıyla yargılanması beklenen El Mocho'nun, ABD'ye iade edilip edilmeyeceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

El Mocho'nun ünlü uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın yeğeni olduğu bildirildi.

"Otoniel" ekim 2021'de asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmış ve daha sonra ABD'ye iade edilmişti.

ABD'de 45 yıl hapis cezasına çarptırılan Otoniel, Clan del Golfo örgütünün elebaşı olarak biliniyordu.

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