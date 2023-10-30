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Dünya

Kolombiya'da halk, valileri ve yerel yönetimleri belirlemek için sandığa gitti

Kolombiya'da, valilik ve yerel yönetim seçimleri için sandığa giden halk, tercihini merkez sağ ve liberallerden yana kullandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 07:07 - Güncelleme:
Kolombiya'da halk, valileri ve yerel yönetimleri belirlemek için sandığa gitti
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Sonucu merakla beklenen başkent Bogota'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Yeni Liberalizm Partisi adayı Carlos Fernando Galan kazanırken, ülkenin en büyük ikinci kentinde ise belediye başkanlığı yarışını açık ara farkla eski cumhurbaşkanı adayı Federico Gutierrez önde bitirdi.

Oyların yüzde 98'inin sayıldığı seçimlerde, Galan yüzde 49,2, Gutierrez ise yüzde 73,43 ile rakiplerine büyük fark attı.

Bogota Büyükşehir Belediyesi için Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun desteklediği Tarihi Pakt sol koalisyon adayı Gustavo Bolivar ise oyların yüzde 18,71'ini alabildi ve seçimde 3'üncü oldu.

Petro, sonuçların kesinleşmesinin ardından seçimi kazanan valileri ve belediye başkanlarını tebrik ederek, "Sonuçlar ne olursa olsun, Kolombiya halkının, ülkenin geleceğini düşünerek, çocuklarımıza bırakacağımız dünyayı hayal ederek barış içinde oy kullandığı bir günü geride bıraktık." ifadesini kullandı.

Sol partilerin desteklediği adaylar, ülkenin en önemli şehirlerinden Bogota, Medellin, Cali ve Barranquilla'da başarılı olamadı.

Seçime katılım oranının yüzde 59 olduğu ülkedeki valilik seçimlerinde sol koalisyon sadece Narino yönetim bölgesinde başarı elde ederken, diğer eyaletlerde ise muhalefet partilerinin oluşturduğu adaylar yarışı önde tamamladı.

  • kolombiya seçimleri
  • merkez sağ tercih
  • liberal tercih

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