İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2022 Cuma / 16 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,4819
  • EURO
    17,5549
  • ALTIN
    957.617
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kolombiya'da heyelan okulu vurdu: 3 çocuk hayatını kaybetti
Dünya

Kolombiya'da heyelan okulu vurdu: 3 çocuk hayatını kaybetti

Kuzey ve batı kesimlerinde şiddetli yağışların sürdüğü Kolombiya'nın dağlık Medellin kentinde heyelanın vurduğu ilkokulda 3 çocuk hayatını kaybetti.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 10:41 - Güncelleme:
ABONE OL

Medellin şehir merkezine 3 kilometre uzaklıktaki La Lejia köy okulunun bulunduğu bölgede dün heyelan meydana geldi.

Teneffüste okulun kafeteryasında oturan 20 çocuk, dağlık alandan kayan toprağın altında kaldı. Çocukların çoğu yaşanan felaketten yara almadan kurtulurken, 6 yaş altı 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Yetkililer, toprak altından çıkarılan 2 çocuğun ise hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Dün, şehrin bir başka bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında da 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.