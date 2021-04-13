Kolombiya'da kitlesel aşılama kampanyası beklenen hızda ilerlemiyor

AA 13 Nisan 2021 Salı 04:51 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 04:51

Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ülkesi Kolombiya'da, son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölü sayılarının yeniden yükselişe geçmesi üzerine hükümet, sokağa çıkma kısıtlaması getirdi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan ve şimdiye kadar 2 milyon 500 binden fazla kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke olarak kayıtlara geçti.

Virüs nedeniyle 65 bini aşkın can kaybının görüldüğü ülkede, kitlesel aşılama kampanyası beklenen hızda ilerlemediği belirtiliyor.

İlk Kovid-19 aşısının 17 Şubat'ta bir başhemşireye yapılmasıyla aşılama sürecine geçilen Kolombiya'da, bugüne kadar 2,5 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

"Vaka ve ölü sayıları yeniden yükseliyor"

Acil Durum Hekimi Dr. Emilio Diaz Mendoza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki salgın eğrisinin yukarıya doğru çıktığını belirterek "Vaka ve ölü sayılarının yeniden katlanarak yükseldiğini gözlemliyoruz." dedi.

Mendoza, ülke genelinde aşı dağıtımında sorunların meydana geldiğini dile getirdi.

Kolombiya'ya 3 milyondan fazla doz aşı geldiğini kaydeden Mendoza, ancak aşının lojistik ve saklama koşullarındaki aksaklıklar nedeniyle bölgelere paylaşımda gecikme yaşandığını belirtti.

Mendoza, 7 milyon nüfuslu başkent Bogota'ya sadece 316 bin doz aşı geldiğini kaydetti.

Kolombiya'nın coğrafi yapısının dağlık ve engebeli olması nedeniyle herkese ulaşmanın zor olduğunu vurgulayan Mendoza, "Bundan dolayı ülkedeki tüm vatandaşların aşılama tarihini belirlemek zor." ifadelerini kullandı.

Mendoza, Kolombiyalıların tamamının aşılanmasının 18 ila 24 ay gecikebileceğini dile getirdi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Medellin'de, aşılama süreci 18 Şubat'ta başladı.

Medellin Sağlık Sekreterliğinden yapılan açıklamada, kentte bugüne kadar aşılananların sayısının 200 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, ellerinde yaklaşık 8 bin doz aşı bulunduğu ifade edildi.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 325 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 65 bin 608'e çıktı.

Son 24 saatte 14 bin 509 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 518 bin 715'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 375 bin 176'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.