Kolombiya'daki gösterilerde bankalar, iş yerleri ve bir radyo binası hedef alındı

Ülkenin birçok kentinin yanı sıra başkent Bogota’da da organize edilen ve şiddete dönüşerek birkaç saatliğine hayatı felç eden olaylarda bir radyo istasyonuna taş ve el yapımı patlayıcılar atıldı, göstericiler bazı bölgelerde polise molotof kokteylleri ile saldırdı.

Kent merkezinde bankalara ve iş yerlerine saldırıldı

Bogota’nın birden fazla noktası eylemlere sahne olurken, kent merkezinde, tarihi Bolivar Meydanı’na ilerleyen göstericiler yol boyunca bankalar ve iş yerlerini hedef aldı.

Araç trafiğine kapalı olan 7. Cadde üzerinde güvenlik önlemleri alan polise taş ve sopalarla saldıran maskeli grup, kendilerini son anda fark eden bir polise de zor anlar yaşattı. Göstericiler, bir banka şubesine kaçarak linçten kurtulan polis memurunun dışarıda kalan motosikletini kullanılamaz hale getirdi.

Güvenlik güçleri, çevreye zarar veren grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, gruptan bazı kişiler polise taşla karşılık verdi.

RCN Radio binasına saldırı

Bogota’nın orta bölgelerindeki başka bir gösterici grubu da RCN Radio binasını taş ve "Patates bombası" olarak tabir edilen el yapımı küçük patlayıcılarla hedef aldı.

Binada hasar meydana gelirken molotof kokteyli atılan polis memuru yaralandı.

Polisin hafif yaralandığı olaya ait görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Savunma Bakanı Guillermo Botero "Bir insanı canlı canlı yakmaya çalışmak suçtur. Barışçıl gösteri hakkına saygı gösterilir fakat kamuya hizmet edenlere de aynı saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

Bu tür saldırılara uygulanan cezaların üç katına çıkarılmasını teklif edeceğini belirten Botero, Kolombiyalıların, göstericilerin arasına karışan suçlulara karşı polisin etrafında kenetlenmesini istedi.

Bir araç göstericilerin arasına daldı

Ülke basınına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de bir sürücünün aracını göstericilerin üzerine sürdüğü görüldü. Haberlerde bu olayda yaralanan olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Şehrin birçok noktasında trafiği tamamen felç eden eylemler yaklaşık 3 saat boyunca toplu taşımanın durmasına sebep oldu.

Öte yandan sosyal medyada polisin bazı kişileri bir süpermarkete kapattığı ve bu kişilerin yaptıkları paylaşımlarla yardım istediği görüntüler dikkati çekti.

Görüntüleri paylaşan silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ise gazetecilerin, "polis teröründen kaçan öğrencileri görmek" yerine RCN Radio binasına yapılan saldırıyı abarttığını öne sürdü.

ELN, polise yapılan molotof kokteylli saldırının güvenlik güçlerinin tahrikinden kaynaklandığı iddia etti.

Gösteriler, eğitim bütçesi tartışmalarının devamı

Kolombiya'daki son protesto eylemleri, hükümetin vergi alınmayan bazı temel ürünlerden vergi alınması yönünde düzenlemeye gitmek istemesinden kaynaklansa da protestocuların büyük bölümünü son birkaç aydır eğitim bütçesinin artırılmasını isteyen öğrenciler oluşturdu.

Geçen ay bu konuda yapılan protestoların ardından Devlet Başkanı Ivan Duque, akademisyenlerle bir araya gelmiş ve eğitim bütçesinin kademeli olarak artırılacağını açıklamıştı.

Duque'nin bu kararına rağmen bazı öğrenci grupları eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.